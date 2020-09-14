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В России в 2021 году увеличится материнский капитал

17:47, 14.09.2020
В России в 2021 году увеличится материнский капитал
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

Если семья не получала маткапитал на первого ребенка, то в этом случае размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей, сообщает RT.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, на второго — 616 617 рублей.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.

ОбществоВластьЭкономикаФинансы
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