Эксперты назвали лучшие вакансии в Казани на сентябрь

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Аналитики выбрали топ-5 вакансий сентября в Казани. По этим пяти позициям работодатели на сегодня готовы платить больше всего.

Лидером стал программист Python, которого ищет Innova Group. В компании готовы платить подходящему кандидату до 160 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса SuperJob.

Еще нужны главный бухгалтер (65—68 тысяч рублей), замначальника мясного производства (57,5 тысячи), директор магазина (50—70 тысяч) и ведущий инженер-проектировщик инженерных сетей (50 тысяч).

Напомним, Казань стала одним из самых перспективных городов России в плане карьерного роста. По крайней мере так считают жители города, прошедшие опрос.

