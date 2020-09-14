Сборная Татарстана стала третьей в командном чемпионате России по стендовой стрельбе

В выходные в Казани определили победителей командного чемпионата России по стендовой стрельбе. Третье место на турнире заняли спортсменки из сборной Татарстана.

Татарстанская команда в составе Екатерины Субботиной, Полины Князевой и Татьяны Саранской по итогам квалификации набрали 335/375, в полуфинале — 63/75 очков. В поединке за третье место они обыграли сборную Москвы (Наталья Звягинцева, Мария Волкова, Валерия Шуликина) со счетом 52-48.

Первенствовали на турнире стрелки из Липецка. Татьяна Барсук, Ангелина Руднева и Софья Ивойлова в финале опередили своих конкуренток по области Юлию Туголукову, Дарью Семьянову и Юлию Савельеву.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с президентом Федерации стрелкового спорта Татарстана и главным тренером сборной Сергеем Деминым.