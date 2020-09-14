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В ЦИК Татарстана озвучили предварительные результаты выборов в Казгордуму

14:59, 14.09.2020
В ЦИК Татарстана озвучили предварительные результаты выборов в Казгордуму
Фото: realnoevremya.ru

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев озвучил предварительные данные по выборам в Казанскую городскую думу.

Результаты по партийным спискам выглядят следующим образом:

  • «Единая Россия» — 68,66%;
  • КПРФ — 13,48%;
  • «Справедливая Россия» — 9,93%.

Пятипроцентный порог не преодолели две партии: ЛДПР (3,54%) и «Коммунисты России» (2,99%).

По данным мэра Казани, явка избирателей по городу по единому округу Казгордумы составила 62%.

Общество Татарстан
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