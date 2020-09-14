В ЦИК Татарстана озвучили предварительные результаты выборов в Казгордуму
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев озвучил предварительные данные по выборам в Казанскую городскую думу.
Результаты по партийным спискам выглядят следующим образом:
- «Единая Россия» — 68,66%;
- КПРФ — 13,48%;
- «Справедливая Россия» — 9,93%.
Пятипроцентный порог не преодолели две партии: ЛДПР (3,54%) и «Коммунисты России» (2,99%).
По данным мэра Казани, явка избирателей по городу по единому округу Казгордумы составила 62%.
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