В мэрии Казани объявили предварительные итоги выборов президента Татарстана и депутатов Казгордумы

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил предварительные итоги сегодня на «деловом понедельнике».

Так, явка по выборам президента Татарстана в Казани составила 62,9%, по республике — 78%.

Действующий президент Рустам Минниханов набрал по Казани 72,6% голосов, по республике — 84,7%;

Альмир Михеев («Справедливая Россия») по Казани набрал 11,47%, по республике — 4,4%;

Альфред Валиев («Коммунисты России») — 6,59% по Казани, 4,41% — по Татарстану;

Олег Коробченко (Партия Роста) — 3,5% по Казани, 3,2% — по республике;

Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 3,99% по Казани, 2,6% — по Татарстану.



Явка по Казани по единому округу Казгордумы — 62%. «Единая Россия» набрала 68,63% голосов, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия» — 9,9%, ЛДПР — 3,5%, «Коммунисты России» — 3%.

По одномандатным округам Казгордумы наибольшее число голосов набрали кандидаты от ЕР, они получили 16 мандатов. Пять самовыдвиженцев, по одному кандидату от «Партии Роста», ЛДПР, «Коммунистов России» и СР. Таким образом, представлены все крупные партии, новый состав Казгордумы многопартийный, подчеркнул Метшин.

«Реальное время» следит за подведением итогов выборов.