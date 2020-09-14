ЦИК Татарстана огласил окончательные итоги выборов президента — Минниханов набрал 83,28% голосов
Явка на выборы президента Татарстана составила 78,78%. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
По выборам президента Татарстана отчитались все 2 807 участковых избирательных комиссий. Голоса распределились следующим образом:
- за Рустама Минниханова — 1 930 316 избирателей — 83,28%;
- за Альмира Михеева — 114 269 избирателей — 4,93%;
- за Альфреда Валиева — 107 460 избирателей — 4,64%;
- за Олега Коробченко — 82 920 избирателей — 3,58%;
- за Владимира Сурчилова — 65 931 избиратель — 2,84%.
По данным Центризбиркома Татарстана на 10.50, Минниханов, выдвинутый «Единой Россией», набрал 83,35% голосов.
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