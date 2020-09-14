ЦИК Татарстана обновил данные по выборам президента Татарстана
Центризбирком Татарстана представил данные по выборам президента республики на 10.50. Согласно им, Рустам Минниханов, выдвинутый «Единой Россией», набрал 83,35% голосов.
На Альмира Михеева из «Справедливой России» приходится 4,86% голосов. Альфред Валиев из «Коммунистов России» набрал 4,63%.
Представляющий «Партию Роста» Олег Коробченко получил 3,58% голосов избирателей. За Владимира Сурчилова из ЛДПР проголосовали 2,84% избирателей.ОбществоВласть Татарстан
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