Тихановская обратилась к Путину: «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики Александром Лукашенко: «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом».

«Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», — напомнила Тихановская российскому лидеру в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Пул первой».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии обосновала свое заявление тем, что «беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах».

На прошлой неделе Тихановская записала обращение к россиянам, где призвала их поддержать белорусский народ и не позволить «пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами».



Напомним, что глава Белоруссии сегодня прибыл в Сочи. Его встреча с Путиным пройдет в формате «один на один».

