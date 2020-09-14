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Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

13:31, 14.09.2020
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Самолет белорусского президента приземлился в Сочи. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Формат встречи двух лидеров — «один на один». Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития отношений в разных сферах, а еще поговорят о международной проблематике.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Лукашенко приедет в Россию для переговоров с Путиным 14 сентября.

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