Светлана Тихановская обратилась к россиянам

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Экс=кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

«Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская.

По ее словам, к нынешним выборам «Лукашенко подошел без шансов на переизбрание»: «Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами».

Она отметила, что Лукашенко «удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих»: «Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более десяти тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти».

Ранее Тихановская обратилась к лидерам стран с призывом не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.