Кешбэк стал стимулом для интернет-продажи речных круизов

Для туроператоров оказался удачным первый опыт по продвижению внутреннего туризма с кешбэком до 15 тыс. рублей за путевку, сообщает Ассоциация туроператоров «АТОР», ссылаясь на круизную компанию «Мостурфлот».



По словам заместителя генерального директора по туризму круизного туроператора компании Светланы Гончаровой, акцией в основном пользовались постоянные туристы, которые отправились бы в выбранный круиз в любом случае. По ее словам, рост продаж круизов через интернет-магазин был существенным: «В этом году многие люди и так перешли на оплату онлайн из-за пандемии и невозможности посетить офис ТО, а в период акции они фактически «сделали кассу» по интернет-продажам за год».

Обычно доля интернет-канала в продажах речных круизов составляет 15%, однако с 21 по 28 августа более 60% всех продаж пришлось на онлайн. Увеличилась и доля онлайн-оплат для круизов, не вошедших в список для кешбэка.

Напомним, в правительстве РФ считают, что программу кешбэка на туры внутри страны нужно продлить как минимум до конца 2020 года и на новогодние каникулы.

