На 7:19 Минниханов набрал на выборах президента Татарстана 84,73%
Центризбирком Татарстана показал предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента РТ. По данным на 7:19, действующий глава республики набрал 84,73% голосов.
Еще 4,42% избирателей отдали предпочтение представителю «Справедливой России» Альмиру Михееву.
За Альфреда Валиева из «Коммунистов России» проголосовали 4,41%.
Результатом в 3,19% показал Олег Коробченко, выдвинутый от «Партии Роста».
Кандидат от ЛДПР Владимир Сурчилов набрал 2,6% голосов.ОбществоВласть Татарстан
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