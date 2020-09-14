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На 7:19 Минниханов набрал на выборах президента Татарстана 84,73%

07:58, 14.09.2020
На 7:19 Минниханов набрал на выборах президента Татарстана 84,73%
Фото: realnoevremya.ru

Центризбирком Татарстана показал предварительные результаты подсчета голосов на выборах президента РТ. По данным на 7:19, действующий глава республики набрал 84,73% голосов.

Еще 4,42% избирателей отдали предпочтение представителю «Справедливой России» Альмиру Михееву.

За Альфреда Валиева из «Коммунистов России» проголосовали 4,41%.

Результатом в 3,19% показал Олег Коробченко, выдвинутый от «Партии Роста».

Кандидат от ЛДПР Владимир Сурчилов набрал 2,6% голосов.

ОбществоВласть Татарстан
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