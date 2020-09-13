Вратарь Медведев прокомментировал свой удачный дебют за «Рубин»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев в матче 7-го тура против московского «Динамо» (1:0) дебютировал в составе казанского клуба. До этого он выходил на поле в официальной игре почти 3 года назад, еще выступая за столичный «Локомотив».

После игры с «Динамо» футболист прокомментировал свой дебют за команду Леонида Слуцкого:



— Очень давно не играл в стартовом составе. Был ли перед выходом какой-то диалог со Слуцким и тренером вратарей Козко?

— Конечно, перед игрой с Сергеем Викторовичем разговаривали, обсуждая различные моменты: психологические, обсуждали что-то по игре. Когда знаешь, как в игре действовать, перенося все то, что ты делаешь на тренировке в матч, то все оказывается очень просто.

— Как узнал, что будешь играть в стартовом составе?

— Это произошло за 3 дня до игры. Вообще на любой матч готовишься, даже если не будешь играть в стартовом составе. А здесь уже за несколько дней знал, что сыграю и спокойно готовился.



— Про момент со штрафным могу сказать, что вчера мы минут 30 уделили этому. Знали, что Шиманьски хорошо бьет именно эти штрафные. Поговорили об этом. Слава богу, что получилось выручить.

— Какие были у тебя ощущения в плане командного духа?

— Все супер! Самое главное, что сегодня выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице. У нас амбициозный клуб с задачами, которые мы должны выполнить. «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы. Это самая нижняя планка.

У нас молодая команда и все впереди. Но все зависит от нас. Коллектив закаляется за счет таких тяжелых побед. Много молодых ребят, которые должны через подобные матчи проходить. Дальше — больше, — приводит слова Медведева корреспондент «Реального времени».

Отметим, что на 85-й минуте игрок москвичей Шиманьски со штрафного классно пробил под перекладину, однако Медведев сделал сейв, так и оставив свои ворота сухими в дебютной игре за казанский клуб.

Напомним, что сегодня «Рубин» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Ближайший матч в РПЛ казанцы проведут 20 сентября и примут на «Ак Барс Арене» московский «Спартак».

