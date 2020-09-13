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Вратарь Медведев прокомментировал свой удачный дебют за «Рубин»

20:45, 13.09.2020
Вратарь Медведев прокомментировал свой удачный дебют за «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Рубина» Никита Медведев в матче 7-го тура против московского «Динамо» (1:0) дебютировал в составе казанского клуба. До этого он выходил на поле в официальной игре почти 3 года назад, еще выступая за столичный «Локомотив».

После игры с «Динамо» футболист прокомментировал свой дебют за команду Леонида Слуцкого:

Очень давно не играл в стартовом составе. Был ли перед выходом какой-то диалог со Слуцким и тренером вратарей Козко?

— Конечно, перед игрой с Сергеем Викторовичем разговаривали, обсуждая различные моменты: психологические, обсуждали что-то по игре. Когда знаешь, как в игре действовать, перенося все то, что ты делаешь на тренировке в матч, то все оказывается очень просто.

Как узнал, что будешь играть в стартовом составе?

— Это произошло за 3 дня до игры. Вообще на любой матч готовишься, даже если не будешь играть в стартовом составе. А здесь уже за несколько дней знал, что сыграю и спокойно готовился.

— Про момент со штрафным могу сказать, что вчера мы минут 30 уделили этому. Знали, что Шиманьски хорошо бьет именно эти штрафные. Поговорили об этом. Слава богу, что получилось выручить.

Какие были у тебя ощущения в плане командного духа?

— Все супер! Самое главное, что сегодня выиграли, поднялись вверх по турнирной таблице. У нас амбициозный клуб с задачами, которые мы должны выполнить. «Рубин» как минимум должен играть в Лиге Европы. Это самая нижняя планка.

У нас молодая команда и все впереди. Но все зависит от нас. Коллектив закаляется за счет таких тяжелых побед. Много молодых ребят, которые должны через подобные матчи проходить. Дальше — больше, — приводит слова Медведева корреспондент «Реального времени».

Отметим, что на 85-й минуте игрок москвичей Шиманьски со штрафного классно пробил под перекладину, однако Медведев сделал сейв, так и оставив свои ворота сухими в дебютной игре за казанский клуб.

Напомним, что сегодня «Рубин» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Ближайший матч в РПЛ казанцы проведут 20 сентября и примут на «Ак Барс Арене» московский «Спартак».

СпортФутбол Татарстан
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