Стали известны особенности новой приставки Xbox Series Х

Еще летом прошлого года в Microsoft говорили об использовании оперативной памяти стандарта GDDR6 (такие чипы есть лишь в дорогих видеокартах компьютеров), о трассировке лучей и о возможностях приставки справляться с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду, а еще воспроизводить контент в перспективном 8K. Однако главной особенностью станет отказ от жестких дисков в пользу SSD, чтобы дать игроку возможность мгновенно переключаться между локациями.



По поводу «железа»: вычислительная мощность приблизилась к 12 терафлопсам. Внешний дизайн приставки минималистичен и выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда, на верхней плоскости которого — вентиляционные отверстия с зеленой подсветкой. Кнопка включения располагается на передней панели, там же — привод для дисков. На задней панели — различные порты. Все это больше напоминает компьютер, нежели приставку.

Производитель заявляет: гейм-студии уже подготовили 13 тайтлов, работающих в разрешении UHD и предназначенных для новинки. Среди них Assassin’s Creed: Assassin’s Creed Valhalla. Еще было объявлено об обратной совместимости с играми для уходящего Xbox, правда, лишь с некоторыми.

Геймпад изменился мало: производители немного изменили эргономику джойстика и дополнили кнопкой Share — она пригодится геймерам, чтобы записывать видео игровых сессий, сообщает «РИА Новости».

Напомним, компания Microsoft официально объявила дату выхода новой консоли Xbox Series X: приставка нового поколения выйдет 10 ноября, а ее стоимость составит $499. Еще недавно компания Microsoft представила приставку Xbox Series S — более бюджетную версию Xbox Series X.