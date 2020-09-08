Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S

Microsoft представила новую игровую консоль, которая станет упрощенным аналогом Xbox Series S. Гаджет показали в официальном Twitter Xbox.



Новую игровую консоль в компании называют самым маленьким Xbox за всю серию. Известно, что корпус новой модели будет очень компактным, а решетка вентиляции расположится на одной из боковых граней.

К тому же Xbox Series S обещает ценовую доступность — она обойдется покупателям в 299 долларов, что гораздо меньше флагманской приставки Series X.

В Microsoft пока не раскрывают данных о возможностях и характеристиках консоли. Релиз запланирован на 10 ноября 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что презентация Xbox Series S (более дешевая версия Series X) состоится в августе.