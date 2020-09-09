Стало известно, когда поступит в продажу новая консоль XBox Series X

Компания Microsoft официально объявила дату выхода новой консоли Xbox Series X. Приставка нового поколения выйдет 10 ноября. Стоимость Xbox составит $499.

Также в компании заявили, что приставку можно будет купить по программе Xbox All Access — тогда пользователям нужно будет платить $34,99 в месяц в течение двух лет. За эти деньги они получат консоль и подписку Xbox Game Pass Ultimate. Будет ли сервис доступен в России, пока неизвестно.

Напомним, 8 сентября Microsoft объявила, что младшая версия консоли под названием Xbox Series S также также поступит в продажу с 10 ноября и будет стоить $299. Предзаказы обеих консолей стартуют 22 сентября.

Главный конкурент Microsoft японская компания Sony также выпустит в продажу свою новую консоль PlayStation 5 в ноябре нынешнего года.