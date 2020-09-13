В Минске вновь проходит многотысячная демонстрация
В воскресенье вечером в Минске началась многотысячная акция протеста. Участники маршем прошли мимо резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворца независимости.
Протестующие направились в центр столицы, передает «РИА Новости».
Силовики стянули большие силы в район резиденции. Расположенную поблизости площадь Государственного флага оцепили по периметру бойцы внутренних войск и ОМОН.
Недалеко от резиденции Лукашенко сгруппировалась бронетехника, автозаки, машины с водометами и так далее.Общество
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