Член исполкома корпуса «За чистые выборы» рассказал о распространенных фейках о голосовании
Член исполкома корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о распространенных фейках о голосовании по поправкам в Конституцию России.
По его словам, появился новый вид фейков, когда человек пытается проголосовать дважды: один раз спокойно голосует, уходит, а потом приходит второй раз. Также практика 7 дней показала недостоверные сообщения о том, что якобы где-то голосуют на пеньках.
По словам Лукаша, вбросов становится больше к концу голосования. При этом фейки стали «топорнее, грубее и примитивнее».
Он напомнил, что в ЦИК Татарстана поступило 11 жалоб на нарушения, подтверждение нашел лишь один случай в части пломбировки урн.Общество Татарстан
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