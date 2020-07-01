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Член исполкома корпуса «За чистые выборы» рассказал о распространенных фейках о голосовании

17:37, 01.07.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
Член исполкома корпуса «За чистые выборы» рассказал о распространенных фейках о голосовании
Фото: realnoevremya.ru

Член исполкома корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о распространенных фейках о голосовании по поправкам в Конституцию России.

По его словам, появился новый вид фейков, когда человек пытается проголосовать дважды: один раз спокойно голосует, уходит, а потом приходит второй раз. Также практика 7 дней показала недостоверные сообщения о том, что якобы где-то голосуют на пеньках.

По словам Лукаша, вбросов становится больше к концу голосования. При этом фейки стали «топорнее, грубее и примитивнее».

Он напомнил, что в ЦИК Татарстана поступило 11 жалоб на нарушения, подтверждение нашел лишь один случай в части пломбировки урн.

Общество Татарстан
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