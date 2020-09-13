Белорусско-российские учения «Славянское братство» стартуют 14 сентября

Совместные тактические учения белорусских и российских военных «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии.

Решение о проведении учении приняли еще в октябре прошлого года в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год. Они проходят ежегодно с 2015 года.

В учениях задействуют около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. Они будут отрабатывать взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии, передает «Интерфакс».

В конце августа Путин сообщил о формировании резерва сотрудников правоохранительных органов РФ для Белоруссии.

