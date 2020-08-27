Путин объявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». Выдержку из него приводит RT.

«Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь, и не будет. И с этим согласны и в Москве, и в Минске», — сказал он.

По словам Путина, силовики не будут использоваться до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае возникновения внешних военных угроз.