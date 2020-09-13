Авиакомпания «ВИМ-Авиа» подала на банкроство своего бывшего владельца

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ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» подала заявление о банкротстве своего бывшего владельца Рашида Мурсекаева и его супруги — Светланы Мурсекаевой.

Мурсекаева обвинили в мошенничестве и арестовали заочно, сейчас расследуется дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. По данным следствия, супруги знали о плохом финансовом положении и скрывали его в бухгалтерской отчетности. При этом они выплачивали себе большие дивиденды и зарплаты.

Напомним, в конце августа этого года «Конкурсник» «ВИМ-Авиа» вновь выставил на торги два самолета за 1,1 млрд рублей. Лайнеры выставлялись на торги и в начале этого года, цена на них была такой же.