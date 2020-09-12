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Метшин на картошке и Елабуга как лучший город: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 сентября

20:00, 12.09.2020
Метшин на картошке и Елабуга как лучший город: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 сентября

Мэр Альметьевска Айдар Метшин показал, что, несмотря на руководящую должность, не забывает, как работать руками. В своем Instagram он опубликовал снимок с уборки картошки.

Елабуга — лучший город, уверен глава района Рустем Нуриев, и в доказательство публикует ролик, прославляющий этот древний город.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поблагодарил всех, кто участвовал в ярмарке сельхозпродукции в Казани. Он показал фото и видео с мероприятия. В комментариях отмечают многообразие товаров.

Очередными кадрами с лыжероллерной тренировки поделился актанышский глава Энгель Фаттахов. Он по обыкновению прокатился по лесной асфальтовой тропинке.

ОбществоВласть Татарстан
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