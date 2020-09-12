Татарстан получит 880 млн рублей на пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, согласно которому федерльный бюджет выделит Татарстану 880,4 млн рублей на выплату пособий по безработице.

Всего кабмин РФ решил выделить регионам 35,3 млрд рублей, следует из документа. В пояснительной записке подчеркивается, что это дополнительные деньги. До 31 августа казна уже потратила на пособия по безработице 109,4 млрд рублей, что превышает 83% от предусмотренных в бюджете средств.

«На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя», — отмечает пресс-служба правительства.