В Казани проголосовал певец Салават

Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

В субботу, 12 сентября, певец Салават Фатхутдинов пришел на избирательный участок №389 в лицее №121 на улице Альберта Камалеева в Казани, чтобы проголосовать.

«Я выполнил свой гражданский долг, на душе спокойно. Как я могу пропускать выборы, я публичный человек. И мы сами выбираем свою судьбу», — сказал артист корреспонденту «Реального времени».

Он также сказал о важности соблюдения «антиковидных» мер и признался, что недавно потерял близких из-за коронавируса.