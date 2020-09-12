В Казани проголосовал певец Салават
В субботу, 12 сентября, певец Салават Фатхутдинов пришел на избирательный участок №389 в лицее №121 на улице Альберта Камалеева в Казани, чтобы проголосовать.
«Я выполнил свой гражданский долг, на душе спокойно. Как я могу пропускать выборы, я публичный человек. И мы сами выбираем свою судьбу», — сказал артист корреспонденту «Реального времени».
Он также сказал о важности соблюдения «антиковидных» мер и признался, что недавно потерял близких из-за коронавируса.Общество Татарстан
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