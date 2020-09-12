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В Казани проголосовал певец Салават

14:38, 12.09.2020
В Казани проголосовал певец Салават
Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

В субботу, 12 сентября, певец Салават Фатхутдинов пришел на избирательный участок №389 в лицее №121 на улице Альберта Камалеева в Казани, чтобы проголосовать.

«Я выполнил свой гражданский долг, на душе спокойно. Как я могу пропускать выборы, я публичный человек. И мы сами выбираем свою судьбу», — сказал артист корреспонденту «Реального времени».

Он также сказал о важности соблюдения «антиковидных» мер и признался, что недавно потерял близких из-за коронавируса.

Общество Татарстан
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