Министр по делам молодежи Татарстана проголосовал на выборах

Сегодня, 12 сентября, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов проголосовал на выборах. На вопрос о впечатлениях во второй день голосования ответил: «Это праздник. Я очень хорошо помню свои впечатления, эмоции. Но при этом, безусловно, чем старше ты становишься, тем больше понимаешь ответственность и важность этого события».



«Мне, как министру молодежи, очень важно, чтобы молодые люди очень внимательно относились к этому институту выборов, возможности высказать свою позицию, чтобы понимали, что их голос важен, может и должен быть услышан», — сказал он.

По словам министра, очень важно подрастающему поколению прививать значимость принятия решений о судьбе своей республики и страны: «Это, безусловно, важная задача для нашего министерства в том числе».

Напомним, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков проголосовал в автобусе.

