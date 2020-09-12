Министр здравоохранения Татарстана проголосовал в автобусе

В казанской школе №68 находится избирательный участок №314, на котором голосовал сегодня Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана. В школу он явился сегодня днем с женой и детьми. Правда, по приезду его ждал сюрприз: в этот момент голосование на участке шло на придомовой территории. Директор школы Энже Ибатуллова встретила министра в холле и объяснила, где находится автобус для голосования.

— Автобус так автобус. Значит, туда поедем, — кивнул Садыков.

Таким образом, министр здравоохранения на собственном опыте смог проинспектировать ход голосования в знаменитых татарстанских автобусах, которые председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев называет «нашим ноу-хау».

В «ноу-хау» Садыкова встретили по всей форме: измерили температуру, выдали индивидуальный набор избирателя (правда, министр, его жена, дочка и сын уже и так были в масках). Министр постоял в очереди на входе в автобус, сначала пропустив всю свою семью.

Между тем, посещаемость в автобусе оказалась довольно плотной — сразу вслед за Садыковым пришли еще несколько избирателей.

Опустив бюллетени в урну, министр здравоохранения прошел к выходу из автобуса, где его уже ждала сотрудница участка с браслетом и приглашением на концерт. Выслушав, несомненно, полезную для себя информацию о том, что по браслету до конца следующих суток можно бесплатно ездить на общественном транспорте, Марат Садыков побеседовал с журналистами.

— Сегодня важнейшее событие для всей республики: мы выбираем нашего президента и депутатов муниципальных образований. Мы всей семьей пришли на участок, чтобы проголосовать и реализовать свое конституционное право. — сообщил министр.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Садыков немного рассказал о том, как организована работа его министерства на этом голосовании:

— Нынешние выборы проходят в совершенно особом режиме, потому что в этом году у нас пандемия коронавирусной инфекции. Работаем совместно с другими ведомствами, с Роспотребнадзором, наши действия согласованы со всеми службами. Выборы мы проводим с выполнением всех санитарно-эпидемических норм — сейчас мы в очередной раз убедились, что выполняются все правила — и масочный режим, и социальная дистанция. Все условия отработаны. И кроме того, на стационарных участках проводится вакцинация от гриппа — такое мы делали и раньше, но именно в этом году это особенно важно.

Садыков сообщил, что прививочные кабинеты организованы практически на всех участках, где есть лицензированные медицинские кабинеты. На выборах работают более тысячи сотрудников системы здравоохранения.

Сам министр прививку от гриппа сделает на следующей неделе, вместе с руководителем Управления Роспотребнадзора в РТ Мариной Патяшиной.