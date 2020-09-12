Элвин Грей рассказал, как привлек аудиторию от 3 до 80 лет на концерты

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, поделился тем, что его аудитория очень широкая: «Есть и детишки от 3 лет, а есть и бабушки-дедушки. Если по статистике, то вот прям моя аудитория — это люди от 20 до 45 лет».



По его словам, взрослое поколение обратило внимание на Элвина Грея после написания песни «Ашкына гумер». После ее выпуска его стали приглашать на серьезные концерты.

«Начал писать песни про друзей, про серьезную любовь, затем и начали появляться молодые люди от 18 и старше. Были сначала подростки, взрослые люди, а середины не было», — приводит его слова «Татар-информ».

Ранее Юльякшин прокомментировал уход из своего лейбла артиста Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом VILLI.