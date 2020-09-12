Обанкротившаяся компания Зиганшина выставила на торги недострои в Саранске почти за 0,9 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «СК «Татдорстрой» сообщил о проведении торгов по продаже части имущества строительной компании. На аукционе будут реализованы недостроенные жилые дома в Саранске.

Начальная стоимость двух лотов составляет 893,2 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Один дом оценивается в 479 млн рублей, второй — в 414,2 млн.

Ранее «конурсник» заказывал оценку этих объектов. Она совпадает с начальной ценой. Оба дома являются частью гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске и строились к ЧМ-2018.

Напомним, что бенефициаром «СК «Татдорстрой» являлся Равиль Зиганшин, также владеющий компанией ПСО «Казань».