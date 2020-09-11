В ЦИК РТ объяснили, почему сегодня утром некоторые избиратели не могли проголосовать

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал об утренней проблеме, когда многие избиратели пришли на участки и не смогли проголосовать. Списки избирателей забрали на мобильные пункты, а без них голосовать нельзя.

Руководитель Центризбиркома заверил, что проблема была решена. Он объяснил, что списки делить невозможно и если комиссия едет на организацию придомового голосования, то журнал находится именно там.

На основном участке без списка голосовать нельзя. Таковы правила.

«Я сразу приношу свои сожаления о том, что где-то такая ситуация произошла, но мы этот вопрос отрегулировали», — сказал Кондратьев.