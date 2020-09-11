Китай решил не продавать TikTok американцам

Журналисты выяснили, что власти Китая выступили категорично против продажи американского сегмента приложения TikTok. Пекин предпочитает закрытие соцсети в США.

В КНР считают, что, согласившись с требованиями Вашингона, Пекин покажет свою слабость, пишет Reuters.

При этом в ByteDance (компания, владеющая сервисом) сообщили агентству, что китайские власти никогда не предлагали компании закрыть сегменты TikTok в США или каких-либо других странах.

Напомним, еще в конце июля президент США Дональд Трамп поставил ультиматум ByteDance. Он заявил, что компания должна продать американский сегмент TikTok Microsoft или другой американской компании. Глава страны заявил, что если это не произойдет до 15 сентября, то доступ к приложению на территории США будет ограничен.

Напомним, в августе TikTok стал самым популярным мобильным приложением. За месяц его загрузили 63,3 млн раз.

