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TikTok оказался самым популярным мобильным приложением

17:28, 09.09.2020
TikTok оказался самым популярным мобильным приложением
Фото: usnews.com

TikTok оказался самым популярным мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Об этом сообщают аналитики Sensor Tower.

В августе приложение загрузили 63,3 млн раз. По количеству загрузок лидируют Бразилия и Индонезия. Приложение занимает первое место по количеству загрузок как в App Store, так и Google Play.

Второе место по популярности в App Store занял ZOOM, а среди пользователей Android — Snack Video — аналог TikTok, сообщает «РИА Новости».

Ранее компания Apple назначила дату презентации нового iPhone.

ТехнологииIT
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