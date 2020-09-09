TikTok оказался самым популярным мобильным приложением
TikTok оказался самым популярным мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Об этом сообщают аналитики Sensor Tower.
В августе приложение загрузили 63,3 млн раз. По количеству загрузок лидируют Бразилия и Индонезия. Приложение занимает первое место по количеству загрузок как в App Store, так и Google Play.
Второе место по популярности в App Store занял ZOOM, а среди пользователей Android — Snack Video — аналог TikTok, сообщает «РИА Новости».
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