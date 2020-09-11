Судьба TikTok в США должна решиться до понедельника

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать дедлайн китайскому видеосервису TikTok: «Я не буду продлевать им дедлайн. 15 сентября, и всё. Посмотрим, что будет. Сервис либо закроется, либо его продадут», — приводит The Bell слова политика.



Дедлайн в администрации президента обсуждался, чтобы владелец ByteDance успел договориться с властями Поднебесной. Пока не понятно, что будет за нарушение дедлайна. Как вариант — покупка бизнеса без технологии по рекомендации видео. Основные претенденты на покупку — это Oracle и Microsoft. Они не успели подготовить сделку из-за ограничений в экспорте, но не отказываются от нее.

Есть еще два дедлайна, которые относятся к прекращению работы TikTok в США, — это 20 сентября и 12 ноября.

Напомним, Билл Гейтс раскритиковал идею приобрести Microsoft приложение TikTok.