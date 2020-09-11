Мэр Казани представил Минниханову проекты по обеспечению транспортной доступности поселков Куюки и Салмачей

Мэр Казани Ильсур Метшин доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности поселков Куюки, Салмачи, микрорайона Салават Купере и других проблемных направлениях.



Глава республики отметил необходимость держать эти вопросы на контроле, так как территория Казани постоянно расширяется, и указал на необходимость создавать условия комфортного проживания для граждан, формировать благоприятную среду с учетом всей инфраструктуры , в том числе транспортной.



Одной из главных задач, наряду со строительством дороги в пестречинском направлении, Минниханов обозначил окончание строительства Большого казанского кольца в течение двух лет и обеспечить транспортную доступность микрорайона «Салават Купере». В перспективе там можно запустить трамваи или метробусы.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в ближайшее время по этому вопросу исполком также доложит о предпринимаемых шагах, передает пресс-служба президента РТ.