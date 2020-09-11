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В Казани в течение месяца организуют общественные обсуждения концепции развития центра города

12:27, 11.09.2020
В Казани в течение месяца организуют общественные обсуждения концепции развития центра города
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в течение месяца будут организованы общественные обсуждения концепции развития исторического центра города.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил журналистам, что согласовал концепцию. После проведенных общественных обсуждений документ утвердят в Казгордуме.

Летом специалисты на совещании в исполкоме города предложили соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему, которые вместе образуют два садовых кольца.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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