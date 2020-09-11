В Казани в течение месяца организуют общественные обсуждения концепции развития центра города

В Казани в течение месяца будут организованы общественные обсуждения концепции развития исторического центра города.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил журналистам, что согласовал концепцию. После проведенных общественных обсуждений документ утвердят в Казгордуме.

Летом специалисты на совещании в исполкоме города предложили соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему, которые вместе образуют два садовых кольца.

