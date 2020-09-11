Жители Татарстана в среднем хранят на вкладах в Сбербанке 290 тысяч рублей

Всего на счетах в Сбербанке жители Татарстана хранят около 261 млрд рублей, а средний размер открытого срочного вклада составляет порядка 290 тыс. рублей

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сбербанк — надежный партнер, предлагающий удобные способы для открытия вкладов и хранения средств. Особой популярностью среди жителей республики Татарстан пользуется удаленное управление своими счетами. Открытие вкладов в режиме онлайн — это удобный современный сервис для тех, кто хочет сохранить и приумножить собственные средства с минимальными затратами своего времени, не посещая офис банка. Все, что необходимо клиенту, — это устойчивый доступ к интернету и наличие банковской карты».

В августе Сбербанк запустил сезонный промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой. Открыть его можно по 30 сентября 2020 года включительно. Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца (ставка 3,6% годовых), 6 месяцев (3,8%), 12 месяцев либо 24 месяца (в обоих случаях — 4%). Валюта вклада — рубль, минимальный размер — 50 тысяч рублей, капитализация процентов — в конце срока, пополнение вклада не осуществляется, снятие — только в части процентов, максимальная сумма вложения не ограничена. Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Кроме того, Сбербанк ввел вклад «СберKids», который открывается на имя ребенка. Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса наличными средствами — 1 тысяча рублей или 100 долларов. При безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена. Максимальная сумма равна первоначальной сумме вклада (сумме вклада на дату пролонгации), увеличенной в 10 раз. Срок — один год. В рублях процентная ставка составляет 2,9%, в долларах — 0,4% годовых. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной банком по вкладу на дату заключения или дату пролонгации договора. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Оформить депозит можно до 25 сентября.

Подробнее о вкладах Сбербанка можно узнать в офисах на территории республики Татарстан или на официальном сайте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"