Матч «Нефтехимика» против рижского «Динамо» перенесен

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Причиной переноса стали семь положительных тестов на коронавирусную инфекцию, полученных в нижнекамском клубе.

«Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды. О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига — «Нефтехимик» КХЛ сообщит дополнительно», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, ранее первый матч «Нефтехимика» в новом сезоне КХЛ из-за перенесенного заболевания пропустили несколько членов тренерского штаба.

После трех матчей нижнекамский клуб с 2 набранными очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.