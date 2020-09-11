В Иркутске и Ульяновске стартовал Кубок России по хоккею с мячом

В двух городах страны стартовал розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом.

Стартовый матч турнира прошел в Иркутске, где в рамках группы Восток красноярский «Енисей» разгромил «Уральский Трубник» из Первоуральска со счетом 9:0. Форвард красноярцев Алмаз Миргазов отметился четырьмя забитыми голами.

Западная группа стартовала в Ульяновске. В эти минуты на стадионе «ЛД «Волга-Спорт-Арена» проходит встреча между «Водником» из Архангельска и кировской «Родиной».

Всего на турнире сыграют 13 команд, в том числе казанский «Ак Барс-Динамо». Ранее из розыгрыша снялся кемеровский «Кузбасс» из-за положительных тестов на коронавирус.

Подробнее о раскладах стартовавшего Кубка России можно почитать в материале «Реального времени».