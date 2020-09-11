В хоккее с мячом стартует Кубок России: фаворитов почти нет, одна команда уже снялась из-за COVID-19

Превью первого турнира в русском хоккее

Сезон в хоккее с мячом традиционно начинается с розыгрыша Кубка России: команды делятся на две группы и выявляют четырех сильнейших, которые продолжают борьбу за трофей в полуфиналах турнира. В этом сезоне ничего не изменилось. Единственное, на Западе оказалось целых восемь «здоровых» команд, а на Востоке — всего пять. Впрочем, это практически никак не отразилось на ожиданиях от турнира. О предстартовых раскладах Кубка страны — в материале «Реального времени».

Коронавирус едва не отнял хозяев Запада и снял с розыгрыша «Кузбасс»

Главный тренд нынешнего года не оставил «без внимания» и хоккей с мячом. Кубок России еще не начался, а коронавирус уже вмешался в планы проведения турнира. Первой его жертвой едва не стали хозяева Западной группы. Однако COVID-19 в ульяновской «Волге» обнаружили задолго до начала официальных матчей, и команда успела отсидеть положенные две недели карантина. В итоге клуб успешно заявился на турнир.

Чуть хуже обстоят дела в Кемерово. За несколько дней до вылета в Иркутск в местном «Кузбассе» выявили несколько положительных тестов на коронавирус. Понятно, что двухнедельный карантин кемеровчане пройти не успели. В результате команде пришлось сняться с розыгрыша Кубка, потеряв возможность стартовать в новом сезоне уже в сентябре и оставив Восток с пятью командами в группе.

«Кузбассу» пришлось сняться с розыгрыша Кубка, потеряв возможность стартовать в новом сезоне уже в сентябре. Фото vk.com/kuzbassbandyclub

«Динамо», «СКА-Нефтяник» и «Родина» отрапортовали об отсутствии зараженных, остальные клубы не стали распространяться о результатах тестирования. Странным сообщением отличились в «Байкал-Энергии». Там рассказали об отрицательных тестах на коронавирус, но при этом шесть игроков основного состава пропустят турнир «по состоянию здоровья». Как бы там ни было, больше никто от участия в Кубке не отказался.

Хандаев одним переходом убрал двух фаворитов

Явным фаворитом в борьбе за выход в полуфинал выглядит только московское «Динамо». Бело-голубые уже долгое время тренируются в Ульяновске, сумели сохранить прошлогодний состав и в целом выглядят наиболее укомплектованным коллективом Запада. За несколько дней до начала турнира москвичи разгромили в контрольном матче нижегородский «Старт» со счетом 5:1. Видимых серьезных соперников у них на первом этапе нет.

Соперничество одноклубникам вполне могли навязать казанские динамовцы-«барсы», но по решению Федерации хоккея с мячом России команда за несколько дней до турнира лишилась главного тренера. Ильяса Хандаева откомандировали в Хабаровск, где экстренно искали специалиста после скандальных увольнений двух Михаилов — Юрьева и Свешникова. Во всяком случае, директор хабаровчан, бывший министр спорта края Семен Экшенгер сообщил, что клуб обращался за помощью в подборе тренера в федерацию, где им и рекомендовали Хандаева. Руководство «СКА-Нефтяника» вроде бы осталось довольно, однако Запад лишился главного конкурента «Динамо». «Ак Барс-Динамо» будет сложно без Хандаева, и ни о каком гарантированном выходе в полуфинал в данном случае говорить не приходится.

По решению Федерации хоккея с мячом России за несколько дней до турнира Ильяса Хандаева откомандировали в Хабаровск. Фото vk.com/akbarsdynamo

«СКА-Нефтяник» в последние годы забронировал себе роль фаворита во всех соревнованиях, но в нынешнем Кубке России хабаровчане уже не главные претенденты на выход в следующий раунд. Перипетии со сменой главного тренера наверняка не пройдут бесследно для команды. Сумеет ли Хандаев за столь короткий срок сколотить коллектив — большой вопрос. Красноярский «Енисей» и хозяева восточной группы «Байкал-Энергия» достаточно амбициозны и сыгранны, чтобы навязать борьбу за полуфинал. Правда, последним может помешать отсутствие нескольких игроков основного состава, выбывших, как мы уже отмечали, по состоянию здоровья.

Нынешнее «Ак Барс-Динамо» не для побед?

После ухода Хандаева руководство казанского клуба выбирало между тремя кандидатами. Выбор пал на Александра Епифанова, в последние годы работавшего ассистентом в нижегородском «Старте». Специалист он опытный, поработал в шведских и финских командах, возглавляет сборную Германии (откуда пока не ушел). Так что мгновенного падения в результатах «Ак Барс-Динамо» ожидать не стоит, свою работу новый тренерский штаб выполнять умеет.

Однако сам клуб занял довольно странную позицию. Один из руководителей команды в разговоре с прессой намекнул, что бороться за трофеи казанцы в ближайшее время не намерены. Для такого мастеровитого тренера, как Епифанов, подобное заявление должно быть обидным. Тем более что в Казани сумели сохранить костяк игроков, пополнив состав добротными молодыми хоккеистами, так что выход в следующий раунд Кубка России не выглядит какой-то сверхъестественной задачей.

Демарш ли это, или реакция на внезапный уход Хандаева, остается только догадываться. Как минимум один из игроков казанцев уже подтвердил, что в команде сильно разочарованы резкой сменой тренера. Ожидать от «Ак Барс-Динамо» успешного выступления в такой обстановке не приходится.

«Ак Барс-Динамо» будет сложно без Хандаева, и ни о каком гарантированном выходе в полуфинал в данном случае говорить не приходится. Фото vk.com/akbarsdynamo

Чего ждать от других команд в Западной группе

Казанцы стартуют матчем против «Мурмана», который в межсезонье лишился своего лидера Захарова, завершившего игровую карьеру. Зато на тренерскую скамью вернулся Александр Кротов, уволенный за несколько туров до конца прошлого сезона. После этого «Ак Барс-Динамо» предстоит сыграть с «Родиной», где также потеряли нескольких основных игроков. Главный тренер кировчан Андрей Рушкин не скрывает, что команда приехала на турнир обкатать состав и выявить слабые места для дальнейшего усиления.

Больше всего проблем казанцам могут доставить хозяева — хоккеисты ульяновской «Волги», этот матч состоится в третьем туре. «Строитель» летом изрядно перетасовал состав, а «Старт» практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Амбициозный коллектив подобрался в «Воднике», там наверняка будут ставить задачу выхода в следующий раунд Кубка. А про игру с московским «Динамо» и говорить не стоит.

Но не надо забывать и о физическом состоянии команд. Из-за коронавируса предсезонная подготовка некоторых клубов оказалась скомканной — привычные сборы и контрольные встречи им провести не удалось. Как это скажется на итогах турнира, предсказать сложно. Так что нынешний Кубок России определенно принесет множество неожиданных результатов.

Больше всего проблем казанцам могут доставить хозяева — хоккеисты ульяновской «Волги», этот матч состоится в третьем туре. Фото vk.com/volgahc

За кем из игроков следить: лакмус «СКА-Нефтяника» и экс-лидер Казани

Из игроков интересно будет понаблюдать за выступлением Дашкова. В прошлом сезоне Егор неплохо проявил себя в казанском «Динамо», а нынешним летом ушел «на повышение» в «Енисей». Правда, пробиться в основной состав красноярцев ему будет намного сложнее, коллектив у Ломанова на этот раз подобрался чемпионский. Помимо Дашкова, любопытно будет посмотреть на включение в игру «Енисея» Ишкельдина и шведа Гильяма.

В «СКА-Нефтянике» своя атмосфера, и оценивать ее лучше всего по реакции иностранного новичка команды. Не секрет, что Мяяття приходил в команду под честное слово Свешникова. Сейчас, когда тренер ушел при чрезвычайно странных обстоятельствах, именно легионер станет лакмусовой бумажкой хабаровского «внутряка».

В «Байкал-Энергии» всерьез рассчитывают на Ландстрема, а также на двукратного чемпиона мира Чернова, приобретенного из «Енисея». Только вот пока не очень понятно, выступят ли они на турнире или окажутся среди пораженных неназванной болезнью.