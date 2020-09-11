Казанец на Mercedes вернул украденное у стоматологии дерево
Казанская стоматология показала возвращенное на место дерево, которое накануне украл мужчина, подъехавший к зданию на Mercedes.
Видео с камер видеонаблюдения в соцсетях опубликовали накануне. На нем запечатлен мужчина, выходящий из дорогой иномарки. Он подошел ко входу в клинику, попробовал забрать тую вместе с бетонным кашпо, но потом вытащил ее и унес.
Сегодня опубликовали второе видео, на нем сотрудницы клиники радуются, что дерево принесли обратно.
«Смотрите, нам тую вернули», — говорит одна из работниц.Общество Татарстан
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