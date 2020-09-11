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Казанец на Mercedes вернул украденное у стоматологии дерево

02:29, 11.09.2020
Казанец на Mercedes вернул украденное у стоматологии дерево

Казанская стоматология показала возвращенное на место дерево, которое накануне украл мужчина, подъехавший к зданию на Mercedes.

Видео с камер видеонаблюдения в соцсетях опубликовали накануне. На нем запечатлен мужчина, выходящий из дорогой иномарки. Он подошел ко входу в клинику, попробовал забрать тую вместе с бетонным кашпо, но потом вытащил ее и унес.

Сегодня опубликовали второе видео, на нем сотрудницы клиники радуются, что дерево принесли обратно.

«Смотрите, нам тую вернули», — говорит одна из работниц.

Общество Татарстан
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