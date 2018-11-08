ООО Стоматолог

Общая информация

Стоматологическая клиника «Стоматолог» работает в Казани на рынке предоставления стоматологических услуг с 1996 г. Клиника создана коллективом стоматологов высокой квалификации, имеющих огромный опыт практической работы и прошедших стажировку в ведущих западных стоматологических клиниках, а также постоянно повышающих свою квалификацию, проходя различные обучающие курсы по применению современных технологий.

Сильная команда специалистов способна профессионально и оперативно оказать помощь даже в самых сложных случаях. Клиника «Стоматолог» оснащена самым современным стоматологическим оборудованием ведущих мировых производителей, что дает возможность замкнуть всю технологическую цепочку — от компьютерной диагностики до конечного результата.

Директор — Ишмуратов Рустэм Аминович

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