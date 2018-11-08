ООО Стоматолог
Общая информация
Стоматологическая клиника «Стоматолог» работает в Казани на рынке предоставления стоматологических услуг с 1996 г. Клиника создана коллективом стоматологов высокой квалификации, имеющих огромный опыт практической работы и прошедших стажировку в ведущих западных стоматологических клиниках, а также постоянно повышающих свою квалификацию, проходя различные обучающие курсы по применению современных технологий.
Сильная команда специалистов способна профессионально и оперативно оказать помощь даже в самых сложных случаях. Клиника «Стоматолог» оснащена самым современным стоматологическим оборудованием ведущих мировых производителей, что дает возможность замкнуть всю технологическую цепочку — от компьютерной диагностики до конечного результата.
Директор — Ишмуратов Рустэм Аминович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, Татарстан респ, г. Казань, ул. Копылова, д. 3/1
- Телефон: (843) 571-48-48
- Email: nfo@stomatolog-kzn.ru
- Сайт: www.stomatolog-kzn.ru
Дата последнего обновления: 08.11.2018