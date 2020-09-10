На Сахалине завершили проверку в школе, ученики которой устроили пикет из-за агрессивного одноклассника

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Южно-Сахалинска провела проверку в школе №21, ученики которой устроили пикет из-за хулигана-одноклассника. Ряд нарушений выявили, увольнять никого не стали.

«Проверка закончилась. Составлен акт, выявлены некоторые нарушения в документации, связанной с учебно-образовательной деятельностью. Кадровых перестановок никаких пока не было», — передает RT слова замруководителя департамента образования горадминистрации Леонида Тамонова.

Он рассказал, что один из учеников терроризировал своих одноклассников еще в прошлом году. Проблема была замечена и его перевели на домашнее обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу. Родители остальных учеников возмутились и решили привлечь к проблеме внимание СМИ.

Напомним, 3 сентября ученики третьего класса школы №21 Южно-Сахалинска устроили пикет. Они вышли к школе с плакатами: «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться» и «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».