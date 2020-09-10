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Министр спорта РФ поддержал решение Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной

16:27, 10.09.2020
Министр спорта РФ поддержал решение Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной
Фото: tatarstan.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением об отказе олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Он поддержал решение фигуристки и выразил надежду, что это не помешает дальнейшему развитию данного вида спорта в стране.

«Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если она отказалась от проката, значит, у нее есть на это какие-то основания. Надеюсь, это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — приводит слова Матыцина корреспондент «Реального времени».

Накануне Загитова снялась с участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Свой отказ от выступления фигуристка объяснила загруженностью на телепроекте «Ледниковый период».

СпортФигурное катание
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