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Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

17:09, 09.09.2020
Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводятся слова Загитовой на официальном сайте ФФКР.

Контрольные прокаты сборной России запланированы на 12—13 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова станет ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.

В 2020 году Загитова окончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

СпортФигурное катание
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