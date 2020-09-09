Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).



«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводятся слова Загитовой на официальном сайте ФФКР.

Контрольные прокаты сборной России запланированы на 12—13 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова станет ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.



В 2020 году Загитова окончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».