Минниханов торжественно открыл пять новых спортивных объектов в Татарстане
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно объявил открытыми сразу пять спортивных объектов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.
В частности, в режиме видеоконференции были открыты:
- футбольный манеж «Максат» в Казани по ул. Танковой;
- спортивный комплекс «Импульс» в Буинске;
- универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» в селе Средняя Камышла Нурлатского района;
- крытый плавательный бассейн «Тамчы» в селе Муслюмово.
Также в Казани открылся футбольно-регбийный манеж «Искандер» по улице Чуйкова. Его лично осмотрел Минниханов, а также министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин и почетные гости — президент Российского футбольного союза Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин.
«У нас была мечта — построить в Татарстане крытые футбольные манежи, чтобы дети могли играть в футбол круглогодично. Слова благодарности строителям, которые возвели объекты в короткие сроки», — рассказал на открытии спортобъекта Минниханов.
На новом футбольном манеже «Искандер» президент Татарстана оставил автограф на мячах для юных футболистов.
Вчера Минниханов посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс «Клевер» в Набережных Челнах.
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