Минниханов торжественно открыл пять новых спортивных объектов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно объявил открытыми сразу пять спортивных объектов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

В частности, в режиме видеоконференции были открыты:

футбольный манеж «Максат» в Казани по ул. Танковой;

спортивный комплекс «Импульс» в Буинске;

универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» в селе Средняя Камышла Нурлатского района;

крытый плавательный бассейн «Тамчы» в селе Муслюмово.

Также в Казани открылся футбольно-регбийный манеж «Искандер» по улице Чуйкова. Его лично осмотрел Минниханов, а также министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин и почетные гости — президент Российского футбольного союза Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин.

«У нас была мечта — построить в Татарстане крытые футбольные манежи, чтобы дети могли играть в футбол круглогодично. Слова благодарности строителям, которые возвели объекты в короткие сроки», — рассказал на открытии спортобъекта Минниханов.

На новом футбольном манеже «Искандер» президент Татарстана оставил автограф на мячах для юных футболистов.

Вчера Минниханов посетил новый спортивно-оздоровительный комплекс «Клевер» в Набережных Челнах.

