В Казани за 8 месяцев устроились на работу более 7 тысяч человек

Фото: курсы-обучения.рф

В Казани с января по август этого года трудоустроились 7,8 тысячи человек, в том числе 5,9 тысячи незанятых. В качестве ищущих работу приняты 41,9 тысячи граждан. В целом в службу занятости Казани обратились 81,2 тысячи человек, сообщает мэрия Казани.



На начало сентября в центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрировали 31 866 человек. Средняя продолжительность безработицы по Казани составила 2,7 месяца, а от численности рабочей силы уровень безработицы составил 4,95%.

Количество вакансий от работодателей — 18,5 тысячи на 1 сентября. Больше всего их в отраслях госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (4,4 тысячи вакансий), строительства (4,4 тысячи вакансий), транспортировки и хранения (1,7 тысячи вакансий), образования (1,2 тысячи вакансий), обрабатывающих производств (1,1 тысячи вакансий), в сфере торговли (1,1 тысячи вакансий), здравоохранения и социальных услуг (478 вакансий).

Среди самых востребованных на рынке профессий — врачи, медсестры, инженеры, механики, слесари-сантехники, водители автомобиля и троллейбуса, бетонщики, арматурщики, монтажники, каменщики, маляры, штукатуры, плотники, повара и швеи, младшие воспитатели.

В конце августа сообщалось, что в Минэкономики Татарстана ожидают снижения безработицы с 79 до 46 тысяч человек.