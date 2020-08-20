В Минэкономики Татарстана ожидают снижения безработицы с 79 до 46 тысяч человек

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил на заседании Госсовета, что численность безработных на сегодня в РТ составляет порядка 79 тыс. человек.

Анализ показал, что каждый второй длительное время не работал или пришел с «серого» рынка труда. При этом в РТ имеется более 40 тыс. вакансий.

«Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться и по итогам года сократится до 46 тыс. человек», — сообщил Шагиахметов.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что в Татарстане показатель безработицы один из наиболее низких.