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В Минэкономики Татарстана ожидают снижения безработицы с 79 до 46 тысяч человек

12:48, 20.08.2020
В Минэкономики Татарстана ожидают снижения безработицы с 79 до 46 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил на заседании Госсовета, что численность безработных на сегодня в РТ составляет порядка 79 тыс. человек.

Анализ показал, что каждый второй длительное время не работал или пришел с «серого» рынка труда. При этом в РТ имеется более 40 тыс. вакансий.

«Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться и по итогам года сократится до 46 тыс. человек», — сообщил Шагиахметов.

Ранее министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что в Татарстане показатель безработицы один из наиболее низких.

Экономика Татарстан
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