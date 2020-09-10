Немецкое издание Die Zeit сообщило о новом типе «Новичка» в деле Навального

Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, в котором сообщается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым типом «Новичка».

Эксперты издания сообщили о новой разновидности яда, который смертоноснее, однако действует медленнее, чем ранее известные его виды. Следы вещества найдены на руках Навального и горлышке бутылки, из которой он пил, сообщает RT.

По мнению экспертов, к спасению оппозиционера привела череда счастливых случайностей: пилот быстро посадил самолет, и врачи экстренно ввели ему атропин.



Ранее один из разработчиков «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы. По его мнению, раз оппозиционер выжил, значит «Новичок» против него не применялся.