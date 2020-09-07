«Значит, не «Новичок»: разработчик вещества прокомментировал выход Навального из комы

Фото: Максим Платонов

Российский ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке боевого вещества «Новичок», прокомментировал новость о выходе Навального из комы. Он исключил отравление оппозиционера «Новичком».

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — Прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — передает слова ученого «РИА Новости».

По словам ученого, «Новичок» имеет 100-процентную летальность.

«Значит, это не «Новичок», — заключил он.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован. Сторонники Навального стали говорить об отравлении своего лидера. Однако врачи заявили, что причиной ухудшения состояния оппозиционера стал обмен веществ.

Через два дня его перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шаритэ». На прошлой неделе власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

