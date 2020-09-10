Минтруд Татарстана заявил, что в пяти моногородах РТ стало меньше безработных

Минтруд Татарстана сообщил, что в большинстве моногородов республики продолжается снижение числа безработных.

По данным ведомства, за неделю в Набережных Челнах число безработных уменьшилось на 128 человек, сейчас их насчитывается 11 844 человек. Меньше безработных стало и в Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

При этом на три человека, состоящих на учете в службе занятости, стало больше в Менделеевске. Что касается Камских Полян, то там ситуация не изменилась.



Ранее в Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных — базовый доход.

