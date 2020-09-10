Спрос на амфибии в Казани за время пандемии вырос на 360%

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Казанцы предпочитают заводить в качестве питомцев черепашек. Таковы данные сайта бесплатных обявления «Авито».

Пандемия заставила многих приобрести себе домашнее животное. По данным сервиса, чаще всего жители Казани искали себе черепашек. Далее по популярности стоят морские свинки и шиншиллы. Чуть реже горожане искали себе попугаев. Пятерку лидеров замыкают хомяки.

Из экзотических животных казанцы чаще стали обращать внимания на хамелеонов и енотов.

Также сообщается, что спрос на амфибий и грызунов в Казани вырос на 360 и 56% соответственно. Также на 13% чаще пользователи искали на сайте рептилий.

